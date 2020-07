Mais dois mortos e 135 novos casos de covid-19 em Portugal

JN Hoje às 13:42 Facebook

Portugal registou nas últimas 24 horas mais duas mortes por covid-19 e 135 novos casos novos de infeção. No total, contabilizam-se 1719 óbitos e 50.299 infetados.

Desde março, já conseguiram recuperar da doença 35375 pessoas.

Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), as vítimas mortais são um homem e uma mulher com mais de 80 anos, ambos da região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT).

Dos 135 novos casos de infeção, 101 pertencem à região de Lisboa, que tem agora um total de 25549 casos e 588 óbitos.

O Norte tem mais 22 casos (18525 no total, 828 óbitos), o Centro mais quatro (4411 casos, 252 óbitos), o Alentejo mais três (691 casos, 21 óbitos) e o Algarve não regista qualquer alteração (853 casos, 15 óbitos). Nos Açores há mais cinco óbitos (165 casos e 15 mortes). A Madeira mantém os dados de ontem.