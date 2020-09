Mais dois mortos e 231 casos de covid-19 em 24 horas

Sandra Alves Hoje às 13:40, atualizado às 14:22 Facebook

Portugal regista mais dois óbitos por covid-19 esta terça-feira e há mais 231 novos casos de infeção em 24 horas. Doentes recuperados são mais 143.

Os dois óbitos assinalados esta terça-feira são um homem e uma mulher com mais de 80 anos da região de Lisboa e Vale do Tejo, que soma mais 119 novos casos positivos de covid-19 (30040 no total), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

A região Norte soma um total de 20941 casos (mais 82), o Centro tem 4830 (mais 23), o Alentejo 947 (mais três), o Algarve 1112, os Açores 213 (mais um) e a Madeira 160 (mais três).

Em relação a vítimas mortais associadas à covid-19, o Norte tem 849 registos, Lisboa e Vale do Tejo 668, o Centro 253, o Alentejo 22, o Algarve 17 e os Açores 15.

Desde o início da pandemia Portugal contabiliza 58243 casos (mais 231 em relação ao boletim anterior) e 42104 doentes recuperados (mais 143).

As autoridades têm sob vigilância 33998 contactos (menos 198) e há atualmente 14315 casos ativos de covid-19 a nível nacional.

Estão internados 350 doentes infetados (mais um) e em cuidados intensivos há 44 pacientes (mais três).