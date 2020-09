Mais dois mortos e 315 novos casos de covid-19, Norte com mais casos diários

Sandra Alves Hoje às 14:17, atualizado às 15:29 Facebook

Portugal ultrapassou os 60 mil casos de covid-19 confirmados. Este domingo, a região Norte tem mais novos casos diários do que Lisboa e Vale do Tejo. Há mais dois óbitos.

Em 24 horas há mais 315 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e dois mortos associados à covid-19, segundo a Direção-Geral da Saúde. Mais 160 doentes conseguiram recuperar.

As duas vítimas mortais são um homem e uma mulher entre 70-79 anos e ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, que regista mais 124 novos casos (30963 no total). A região Norte tem mais 143 doentes de covid-19 (21797).

No dia em que Portugal ultrapassa os 60 mil casos de covid-19 (60258), o Centro soma mais 19 casos positivos (4961), o Alentejo mais 21 (985), o Algarve mais seis (1165) e os Açores mais dois (217). A Madeira mantém 170 casos confirmados, sem indicação de novas infeções no boletim deste domingo.

Em relação aos óbitos, o Norte regista no total 849 vítimas mortais, Lisboa e Vale do Tejo 683, o Centro 254, o Alentejo 22, o Algarve 17 e os Açores 15.

Desde o início da pandemia, em março, morreram em Portugal 925 homens e 915 mulheres, na maioria com 80 anos ou mais, num total de 1840 mortos.

Doentes recuperados são agora 42953 (mais 160) e há 34240 pessoas (mais 39) sob vigilância das autoridades de saúde. Há 15465 casos ativos (mais 153).

Este domingo há mais nove doentes com covid-19 internados (354) e mais dois em unidades de cuidados intensivos (43).