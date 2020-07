Mais dois mortos e 402 novos casos de covid-19 em Portugal

Sandra Alves Hoje às 15:15, atualizado às 15:35 Facebook

Esta sexta-feira, há mais dois óbitos de covid-19 e 402 novos casos confirmados em Portugal. Os doentes recuperados são mais 301.

No total, Portugal regista 1646 mortos associados ao novo coronavírus e 45679 infetados confirmados, segundo o boletim divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Até agora, já recuperaram da doença 30350 pessoas.

Do total de 402 novos casos, 342 são na região de Lisboa e Vale do Tejo. As duas vítimas mortais dizem respeito à zona Centro: são um homem e uma mulher com mais de 80 anos.

O Centro tem mais nove casos de infeção e o Norte mais 44. Outras cinco infeções foram registadas no Algarve e duas nos Açores.

Segundo a DGS, há 1626 pessoas a aguardar resultado laboratorial (menos 146) e 34082 estão sob vigilância das autoridades de saúde (menos 20).

O número de doentes internados desceu para 471 (menos 16) e em unidades de cuidados intensivos são agora 66 (menos 7).

A DGS volta a referir neste boletim que há cerca de 200 notificações referentes a LVT que carecem de análise, devido a não notificação laboratorial de um parceiro privado durante três dias. Também não consta ainda a informação de casos por concelhos, por estar a ser feita uma verificação detalhada de dados com as autoridades locais e regionais de saúde.