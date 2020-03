Mais duas famílias infetadas de Lousada regressam hoje a casa

Fernanda Pinto Hoje às 17:37 Facebook

Duas famílias de Lousada, uma com quatro elementos e outra com dois elementos, regressam, esta sexta-feira a casa, depois de terem estado internadas no Hospital de São João, no Porto, infetadas com ​​​​​​​Covid-19.

Estas seis pessoas irão continuar os tratamentos em casa, em isolamento. Esta quinta-feira, um outro homem de Lousada, o primeiro infetado no concelho, já tinha tido alta.

Segundo o vereador da Saúde da autarquia lousadense, a Câmara foi contactada pela Ação Social do Hospital dando nota de que os doentes teriam alta, mas precisariam de alguns cuidados.

"Reunimos esta manhã, com as autoridades de saúde e as instituições particulares de solidariedade social para articularmos uma estratégia. Estas pessoas que vão ficar em casa têm de ter acesso a alimentos e tem de haver um protocolo no manuseamento e recolha dos lixos. Ou seja, durante o isolamento serão necessárias respostas e mesmo que haja retaguarda familiar é preciso dar informação", explica Nélson Oliveira, que também assume o pelouro da Ação Social.

O autarca desconhece para já se há mais lousadenses entre os infetados e internados a receber cuidados hospitalares.

Psicólogos municipais ajudam na Linha Saúde 24

Nélson Oliveira adianta ainda que haverá três técnicos de Psicologia do município a ajudar na Linha SNS 24 e apela a outras autarquias que sigam este exemplo.

"Colocamo-nos à disposição, via Ordem dos Psicólogos Portugueses, para colaborar neste período de exceção, com o SNS e a Linha de Saúde 24. Os atuais três técnicos de Psicologia do município de Lousada com formação prévia em Intervenção em Catástrofe certificada pela Ordem irão colaborar com a linha telefónica Saúde 24", afirma o autarca.