Mais duas mortes e 145 novos casos de covid-19 em Portugal

Portugal regista este domingo mais dois óbitos por covid-19 e 145 novos casos de infeção. Conseguiram recuperar da doença mais 122 pessoas.

A Direção-Geral da Saúde contabiliza um total de 1796 mortes associadas à covid-19, desde o início da pandemia, em março, e 55.597 casos confirmados de infeção. Até agora conseguiram recuperar da doença 40.774 pessoas.

Os óbitos são um homem e uma mulher, ambos com mais de 80 anos, um deles da região de Lisboa e Vale do Tejo e o outro do Norte. Do total de 1796 mortes por covid-19 em Portugal, 904 são homens e 892 são mulheres.

O Norte continua a ser a região com mais óbitos por covid-19 (843), seguido de Lisboa (646), Centro (253), Alentejo (22), Algarve (17) e Açores (15). O arquipélago da Madeira ainda não registou qualquer vítima mortal.

Dos 145 novos casos detetados, 69 (48%) são do Norte (19929 infetados no total), 47 (32%) são da região de Lisboa e Vale do Tejo (28753), 14 (10%) do Algarve (1028), 13 (9%) do Centro (4661) e dois (1,4%) do Alentejo (887). Os arquipélagos dos Açores (199) e da Madeira (140) não detetaram novos doentes.