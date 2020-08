Mais duas mortes, 238 infetados com covid-19 e 300 recuperados em Portugal

Portugal regista este sábado mais dois óbitos por covid-19 e 238 novos casos de infeção. Conseguiram recuperar da doença mais 300 pessoas.

A Direção-Geral da Saúde contabiliza um total de 1737 mortes associadas à covid-19, desde o início da pandemia, em março, e 51.310 casos confirmados de infeção. Até agora conseguiram recuperar da doença 36.783 pessoas.

As duas vítimas mortais do boletim deste sábado pertencem à região de Lisboa e Vale do Tejo e ao Alentejo. Trata-se de uma mulher e de um homem na casa dos 80 anos.

O Norte continua a ser a região com mais óbitos (828), seguido de Lisboa (605), Centro (252), Alentejo (22), Algarve (15) e Açores (15).

Dos 238 novos casos detetados nas últimas 24 horas, 164 são na região de Lisboa (26.231), sendo que o Norte soma 67 casos (18.742), o Centro 10 (252) e o Alentejo mais dois (736).

A DGS esclarece que o relatório de hoje reflete uma descida do número total de casos nas regiões do Algarve (879) e Açores (167) "por força da necessidade de correção da série histórica e da real atribuição dos mesmos a outras regiões de saúde".

Mais 300 recuperados e menos seis internados

Há 375 doentes com covid-19 hospitalizados (menos seis do que na sexta-feira) e 40 (menos um) estão em unidades de cuidados intensivos.

Aguardam resultado laboratorial 1631 pessoas e as autoridades de saúde têm 35.661 contactos sob vigilância.