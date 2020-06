Mais duas mortes e 300 novos casos de covid-19 em Portugal: 236 na região de Lisboa

Mariana Albuquerque Hoje às 13:08, atualizado às 13:16 Facebook

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais duas mortes, 300 novos casos de covid-19 e 360 recuperados. Ao todo, contam-se 37336 infetados e 1522 óbitos desde o início da pandemia.

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), morreram duas pessoas em Portugal nas últimas 24 horas, num ligeiro decréscimo face ao aumento registado na segunda-feira (dia em que se contabilizaram três óbitos).

Além disso, há mais 300 casos de infeção (menos 46 do que ontem). No total, desde março, são 37336 as pessoas infetadas com o novo coronavírus.

As duas vítimas mortais são de Lisboa e Vale do Tejo (431 óbitos): uma mulher entre os 60 e 69 anos e um homem entre os 70 e 79.

236 novos casos na região de Lisboa e 44 no Norte

Dos 300 novos episódios de infeção pelo novo coronavírus, 236 são na região de Lisboa e Vale do Tejo, 44 no Norte, 12 no Centro e oito no Algarve,

Menos internamentos e menos casos em UCI

Há, em todo o país, 423 pessoas a receber tratamento hospitalar, menos oito do que ontem. Os internamentos em unidades de cuidados intensivos também baixaram para 71 (menos dois face ao boletim anterior).

Desde o início do surto, 23212 pacientes foram considerados curados, mais 360 em relação ao boletim de segunda-feira.