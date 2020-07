Mais 306 infetados e dois mortos por covid-19 em Portugal: um deles na casa dos 30 anos

JN Hoje às 12:57 Facebook

Portugal registou mais dois óbitos e 306 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. No total, há 1662 mortos e 46.818 infetados.

Número de casos (a vermelho) e de óbitos (a preto)

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), morreram em Portugal mais duas pessoas com covid-19 desde domingo - dia em que o balanço tinha dado conta de seis óbitos - elevando para 1662 o número total de mortes pelo novo coronavírus.

Os óbitos foram registados no Norte (823) e em Lisboa e Vale do Tejo (541). As vítimas são um homem (septuagenário) e uma mulher na casa dos 30 anos.

Nas últimas 24 horas, foram registados mais 306 novos casos de infeção, havendo agora 46.818 infetados desde março.

Dos novos contágios, 254 são em Lisboa e Vale do Tejo (que soma um total de 22865 infetados). O Norte soma esta segunda-feira mais 33 casos, totalizando 18.142 infetados. O Centro tem mais nove (4276), o Alentejo mais quatro (576) e o Algarve mais quatro (708). A Madeira tem mais dois casos (de um total de 99) e os Açores não contabilizam novos infetados.

Mais cinco pessoas internadas e 152 recuperadas

Há, em todo o país, 467 pessoas a receber tratamento hospitalar (mais cinco do que as que havia ontem), 63 das quais em unidades de cuidados intensivos (menos uma).

Por outro lado, há mais 158 recuperados, num total de 31.065.