Mais duas mortes e 399 novos casos de covid-19 em Portugal

Hoje às 14:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal regista esta quinta-feira mais dois óbitos por covid-19 e 399 novos casos de infeção, o maior aumento desde 10 de julho. Conseguiram recuperar da doença mais 173 pessoas.

A Direção-Geral da Saúde contabiliza um total de 1809 mortes associadas à covid-19, desde o início da pandemia, em março, e 56673 casos confirmados de infeção. Até agora conseguiram recuperar da doença 41357 pessoas.

As duas vítimas mortais, um homem e uma mulher, ambos com mais de 80 anos, foram registadas na Região de Lisboa e Vale do Tejo, que concentrou quase 50% dos novos casos de covid-19 no país. Com 186 infeções em 399 (47% do total), a RLVT soma, agora, 29332 casos desde o início da pandemia e um total de 656 óbitos.

O boletim da Direção-Geral da Saúde, divulgado esta quinta-feira ao início da tarde, regista, também, uma subida acentuada de casos no norte do país, com mais 161 novas infeções detetadas (40% do total nas últimas 24 horas), para um total de 20291. O número de óbitos manteve-se nos 846.

A tendência é de subida também no centro, que somou mais 26 casos, depois de vários dias com números na casa da dezena. Soma, agora, 4728 infeções e 253 vítimas mortais, número este inalterado desde 14 de agosto.

A Madeira, que nos últimos meses registava escassos casos, com alterações de um ou dois a cada semana, somou sete na últimas 24 horas. Números que estarão relacionados com um foco na ilha de Porto Santos, que deixou infetadas, entre outras pessoas, as filhas e a mulher do apresentador Jorge Gabriel. A "pérola do Atlântico" continua a ser a única região do país, segundo a divisão da DGS, sem registo de vítimas mortais.

No Alentejo, quando parece controlado o surto de Mora, foram acrescentados às estatísticas oito novos casos, para um acumulado de 914, sem registo de vítimas mortais (22 até à data, no total).

Mais a sul, no Algarve foram contabilizados outros oito positivos, num somatório de 1052 desde março, sem registo de novos óbitos, que continua em 17.

Nos Açores, com mais três casos, está agora em 208 o total acumulado desde o início da pandemia, mantendo-se as 15 vítimas mortais.

Contas feitas, há 13507 casos ativos de covid-19 em Portugal, mais 224 do que na quarta-feira, 33866 contactos em vigilância, mais 84.

A doença afeta mais mulheres (31209) do que homens (25464), mas é mais fatal no sexo masculino: 912 óbitos contra 897 no feminino. A faixa etária mais vitimada é a dos mais idosos, acima dos 80 anos, com 1208 óbitos de um total de 1809 (67% do total).

A faixa etária imediatamente anterior, dos 70 aos 79 anos, concentra 19,7% do total de óbitos, com 356 vítimas mortais desde o início da pandemia.

A faixa etária mais afetada pela infeção, em número de casos, está situada entre os 40 e os 49 anos, com 9334 casos (16,5%) do total, logo seguida na estatística pela que a precede, a do 30-39 anos, com 9310 casos, o que equivale a 16,4% do total.

Entre os jovens adultos (20-29 anos) há 8857 casos reportados de infeção, 15,6% do total, um pouco mais do que os 14,9% que representam os 8429 infetados na faixa etária entre os 50-59 anos.