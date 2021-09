Mais duas mortes por covid-19 e 599 novos infetados em Portugal

Hoje às 16:22 Facebook

Portugal reportou 599 novos casos e 2 mortes associadas à covid-19 nas últimas 24 horas.

A Direção-Geral de Saúde (DGS) registou 599 casos e duas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. Dados que elevam para 1 066 945 infeções e 17 954 óbitos, desde o início da pandemia em Portugal.

As duas mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo e no Centro.

Nos hospitais, há mais sete internados. Do total de 415 pessoas acamadas, 83 são doentes considerados graves, estando internados em UCI (o mesmo número do que no sábado).

O boletim divulgado este domingo indica ainda que 543 doentes recuperam da doença, elevando o número total para 1 017 456 de pessoas que superaram a covid-19.

A maior parte das novas infeções diagnosticadas nas últimas 24 horas estão repartidas pela zona de Lisboa e Vale do Tejo (219 novos casos) e pelo Norte (208 novos casos).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.954 pessoas e 1.066.945 casos de infeção foram diagnosticados.