Mais duas mortes por covid na Madeira

A Madeira regista, este sábado, mais duas mortes relacionadas com a covid-19, elevando para cinco os óbitos desde o início da pandemia, segundo a Secretaria Regional da Saúde e da Proteção Civil.

"No dia 12 de dezembro, faleceram no Hospital Dr. Nélio Mendonça dois doentes com covid-19 que estavam internados na Unidade Polivalente dedicada à COVID-19. São dois doentes do género masculino, com idades compreendidas entre os 85 e os 89 anos, com comorbilidades associadas", lê-se num comunicado da autoridade de saúde.

A Madeira registou, desde o início da pandemia, 997 casos de infeção com o coronavírus que provoca a doença da covid-19, 265 dos quais se mantêm ativos.