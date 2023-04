"Mais Habitação" põe em risco apoios do "Porto Solidário", alega Rui Moreira

O presidente da Câmara do Porto considera que os apoios do Governo para a habitação são insuficientes e que poderão ter efeitos "dramáticos" - entre eles o fim do "Porto Solidário", o programa autárquico de auxílio ao pagamento de rendas. Numa carta à ministra da Habitação, a que o JN teve acesso, Rui Moreira afirma que as medidas do Executivo tentam inspirar-se nas que o Porto aplica, embora fiquem "muito aquém": não só deixam de fora 12% dos beneficiários do "Porto Solidário" como, em alguns casos, poderão levar à perda de quase 200 euros em apoios. O ministério da Habitação garante que os apoios não estão nem estarão em causa.

Na missiva, o autarca lembra que o "Porto Solidário" ajuda, atualmente, mais de 1200 famílias a pagar renda. Referindo que o programa já constava das suas propostas eleitorais em 2013 - "numa altura em que o problema da habitação não era ainda visto como prioritário nas políticas públicas" -, considera que ele tem tido "um assinalável sucesso" daí para cá.