Mais homens ficam em casa quando os filhos adoecem

Vanessa Pereira Hoje às 08:08

No ano passado, houve quase 18 mil pedidos de progenitores masculinos para obtenção de subsídio contra 6587 em 2010.

Em dez anos, o número de pais que ficam em casa com os filhos quando estão doentes mais que duplicou. Apesar de continuar a ser maioritariamente uma tarefa feminina, com o passar dos anos há cada vez mais pais a assumir essa responsabilidade. No ano passado, foram quase 18 mil.

Os números enviados ao JN pelo Instituto da Segurança Social são claros quanto à evolução do aumento de pedidos de subsídios por assistência na doença a descendentes menores por parte dos homens. Em 2010, eram 6587 os pedidos solicitados pelos pais; uma década depois, o número passou para 17 879, ou seja, quase triplicou. Esta sexta-feira celebra-se o Dia do Pai.