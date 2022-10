Mais idosos sem lares e sem apoio domiciliário

Diana Morais Ferreira Hoje às 20:09 Facebook

A Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, alerta para a crescente falta de respostas sociais sentidas pelos mais velhos para conseguirem alojamento em lares e para a escassez de apoio domiciliário. Um problema "que se tem agravado nos últimos anos" e que, este ano, motivou 165 pedidos de ajuda.

Até setembro de 2022, a Linha do Idoso, criada há 23 anos, registou 1239 pedidos de ajuda. Cerca de 75% das chamadas foram encaminhadas para os serviços competentes. No entanto, nem todas as situações foram resolvidas. Os casos em que há necessidade de integração numa Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) com o apoio da Segurança Social têm sido cada vez mais difíceis de solucionar.

A Provedora acredita que este problema resulta do "progressivo envelhecimento da população portuguesa e da escassez da resposta social de ERPI, apoiada pela Segurança Social, face à procura". Acrescenta que existe falta de respostas para dar apoio à população mais velha e fragilizada, que se encontre no domicílio e tenha necessidades para além das que são abrangidas pelo Serviço de Apoio Domiciliário.