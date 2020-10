Mais médicos sentinela a vigiar gripe, covid-19 e infeções respiratórias

Ana Gaspar Hoje às 09:08 Facebook

Rede que monitoriza a evolução da gripe sazonal conta este ano com informação das áreas onde se vai fazer a triagem do novo coronavírus.

O sistema de vigilância da gripe sazonal, com dados da Rede Médicos Sentinela, vai contar este ano com informação recolhida pelas áreas dedicadas para doentes respiratórios (ADR), para despiste da covid-19. Estas ADR vão ser instaladas nos centros de saúde, áreas metropolitanas e urgências hospitalares, no âmbito do "Plano de saúde para o outono-inverno".

De acordo com a coordenadora da rede, Ana Paula Rodrigues, do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), o objetivo principal da rede " é manter a vigilância da gripe e de outros vírus respiratórios", mas foi preciso adaptar a recolha dos dados "à reorganização dos serviços de saúde". E, por esse motivo, também serão integrados os doentes suspeitos de covid-19. Mas o número de infeções pelo novo coronavírus é reportado pelo Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (Sinave).