Mais meio milhão de horas extra na Saúde em apenas um mês

Joana Amorim Hoje às 07:41

Nos primeiros seis meses, contam-se mais 1,2 milhões de horas suplementares trabalhadas, sendo que só em maio a subida é superior a 470 mil. Administradores, enfermeiros e médicos pedem estratégia.

Nos primeiros seis meses deste ano, o número total de horas suplementares trabalhadas pelos profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) aumentou 17%. Face ao período homólogo do ano passado, contam-se mais 1,163 milhões de horas trabalhadas, sobretudo em trabalho extraordinário diurno e noturno. Em maio, a subida situou-se em quase mais meio milhão de horas extra. Administradores hospitalares, médicos e enfermeiros não têm dúvidas: urge um plano especial para o setor, sendo os 500 milhões de euros anunciados insuficientes.

De acordo com os mais recentes dados do portal de monitorização do SNS, entre janeiro e junho deste ano contabilizaram-se um total de 8,112 milhões de horas suplementares trabalhadas. Maio foi o mês em que se verificou uma maior variação mensal, com mais 471 mil horas extra, mês em que o SNS retomou, lentamente, a atividade programada suspensa com a pandemia.