Mais mortes e acidentes na estrada no Natal e Ano Novo

Maria Dinis com Marisa Silva Hoje às 16:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Entre 19 de dezembro de 2022 e 2 de janeiro de 2023 morreram mais 6 pessoas nas estradas de Portugal do que no mesmo período do ano passado, num total de 22. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a PSP e a GNR revelaram, esta terça-feira, que houve um aumento da sinistralidade face ao mesmo período de 2021: mais 22,3% de vítimas mortais e mais 16,1% no número de acidentes.

Segundo as entidades, registaram-se 22 vítimas mortais e 5 745 acidentes, mais 797 do que no período homólogo. No entanto, destes acidentes resultaram menos feridos: registaram-se 81 feridos graves (menos 2 do que no ano anterior) e 1 316 feridos leves (menos 62). Feitas as contas pelo JN, Portugal fecha 2022 com, pelo menos, 482 mortes nas estradas. Basta somar as 22 vítimas mortais registadas nas operações de Natal e de Ano Novo com os cerca de 460 mortos registados desde janeiro e divulgados no final de dezembro pelo presidente da ANSR.

No que toca às operações de Natal e de Ano Novo de 2022, a ANSR informa que a maioria dos acidentes com vítimas mortais ocorreram nos distritos do Porto (5 mortes), Lisboa (4) e Faro (3). As vítimas mortais tinham entre 20 e 86 anos e a grande maioria (19) eram do sexo masculino.

PUB

As autoridades revelaram ainda que cerca de 68% das vítimas morreram em arruamentos (9 pessoas) e estradas nacionais (6).

Em relação ao tipo de acidentes com vítimas mortais, a ANSR destacou as colisões, que representaram cerca de 50% do total e os despistes, que originaram 7 mortos (32% do total).

Mais de 51 mil infrações

O mesmo comunicado revelou que, no período de 19 de dezembro de 2022 a 2 de janeiro de 2023, foram fiscalizados cerca de 5,6 milhões de veículos, quer presencialmente, quer através de controlo por radar, e foram registadas 51,4 mil infrações.

A maioria das infrações resultaram da circulação por excesso de velocidade (23, 1 mil) e sob o efeito do álcool (1,6 mil condutores apresentaram uma taxa de alcoolemia superior à máxima permitida).

A ANSR, a GNR e a PSP ressalvaram que a sua campanha de Natal e Ano Novo "O Melhor Presente é estar Presente", que apelou aos portugueses para que adotassem comportamentos seguros na estrada viajando "sem pressa, sem álcool e sem telemóvel", contou com um número total estimado de 368 milhões de visualizações e contactos.

"Com o contributo de todos, podemos evitar as consequências dramáticas da sinistralidade rodoviária", apelaram as entidades, acrescentando que a sinistralidade rodoviária é um fenómeno com elevado impacto social, que se reflete, "de forma dramática", na vida das pessoas.