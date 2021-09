Mais mortos e casos de covid-19, incidência e R(t) mais perto do verde

Sandra Alves Hoje às 14:16, atualizado às 14:44 Facebook

Esta quarta-feira registam-se mais dez mortos por covid-19 e 1247 casos positivos. Incidência e R(t) a descer e cada vez mais perto da zona verde da matriz de risco.

Em 24 horas, Portugal soma dez vítimas mortais associadas à covid-19, elevando o total de óbitos para 17.882 desde o início da pandemia, em março de 2020. Contam-se ainda 1247 casos diários, num acumulado de 1.058.347 infeções confirmadas, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Direção-Geral da Saúde.

Os óbitos reportados esta quarta-feira ocorreram em todas as regiões de Portugal continental, com destaque para a zona Norte, com quatro mortos a lamentar. Em Lisboa e Vale do Tejo morreram duas pessoas, no Centro outras duas, no Alentejo uma e no Algarve outra. Cinco vítimas tinham 80 ou mais anos (quatro homens e uma mulher), outras três tinham entre 50 e 59 anos (dois homens e uma mulher) e morreram também dois homens septuagenários.

Em relação aos novos casos, é Lisboa e Vale do Tejo que tem o valor mais elevado, com 457 positivos. Segue-se o Norte com mais 380, o Centro com 215, o Algarve com 115, o Alentejo com mais 51, a Madeira com mais 16 e os Açores com 13.

Ou seja, verifica-se um aumento de óbitos e casos comparando com a véspera, quando a DGS indicou seis mortos e 1058 novos casos.

Nos hospitais mantém-se a tendência de diminuição de doentes com covid-19 - há 527 internados (menos 24 comparando com terça-feira) e 119 em unidades de cuidados intensivos (mais três).

Há igualmente uma descida dos casos ativos para 35.540 (menos 449) e dos contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, atualmente 33.352 (menos 1951).

Conseguiram até agora recuperar da doença 1.004.925 pessoas (mais 1686).

Em dia de atualização da matriz de risco, há uma incidência de 191,1 novos casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias (208,3 casos na segunda-feira) a nível nacional e de 196,1 casos se considerados apenas os contágios em território continental (214).

O risco de transmissibilidade R(t) é de 0,84 (0,85 na atualização anterior) a nível nacional e 0,83 excluindo os casos ocorridos nas regiões autónomas (0,84).