Norte com a maioria dos novos casos de covid

JN Hoje às 18:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal registou, na última semana, 17.044 casos e 47 mortes associadas à covid-19. Números revelam tendência decrescente face aos da semana anterior.

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), publicado esta sexta-feira - e com dados relativos ao período entre 30 de agosto e 5 de setembro - houve 17.044 casos de infeção, menos 1158 face à semana anterior.

A maior parte dos casos - 5614 - foi registada na região Norte. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo (4942), Centro (3686), Algarve (903), Açores (709), Madeira (616) e Alentejo (574). Os grupos etários com maior prevalência da doença são dos 60 aos 69 anos (2759) e dos 50 aos 59 (2703).

PUB

De referir ainda que, nesse período, morreram 47 pessoas infetadas, mais duas face à última análise. A maioria das vítimas residia no Norte (21), havendo ainda 14 em Lisboa e Vale do Tejo, oito no Centro, duas no Algarve, uma no Alentejo e uma nos Açores.

Nos hospitais estavam 431 pessoas internadas no dia 5 de setembro (último em análise), menos 39 do que na semana anterior, com 33 pacientes nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), menos três.

A incidência a sete dias por 100 mil habitantes é de 166 casos. O índice de transmissibilidade, conhecido por R(t), está nos 0.99.