Mais nove mortes com covid-19 em Portugal. Óbitos registados na Grande Lisboa e no Alentejo

Portugal registou, nas últimas 24 horas, nove mortes e 328 novos casos de infeção por covid-19. Ao todo, contam-se 43897 infetados desde o início da pandemia, em março, e 1614 óbitos. Mais 245 pessoas recuperaram da doença.

Todas a regiões continentais do país e a Madeira (um caso) registaram novos casos, sendo que a maior parte das infeções foi registada em Lisboa e Vale do Tejo, com 254 infeções das 328 totais das últimas 24 horas.

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, o número de internados ultrapassou os 500 (passou de 489 para 504), dos quais 73 se encontram em unidades de cuidados intensivos, o mesmo valor das 24 horas anteriores. A região Norte subiu em 25 casos o número de pacientes com covid-19.

No relatório deste domingo, que diz respeito aos registos de sábado, a listagem de casos por concelho não foi atualizada. A DGS revela que está a realizar uma verificação de todos os dados, com as autoridades locais e regionais de Saúde.

Olhando para a distribuição por idades dos óbitos, constata-se que as vítimas têm todas mais de 70 anos.