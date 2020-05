Mais nove mortes e 175 infetados por covid-19 em Portugal

Hoje às 13:13 Facebook

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais nove vítimas mortais por covid-19. Desde o início do surto já morreram 1135 infetados no país.

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) enviado este domingo, há mais nove mortes por covid-19 em Portugal (ontem tinham sido registados 12 óbitos).

Desde o início da pandemia, o novo coronavírus já matou 1135 cidadãos. Em relação ao número de infetados, houve um aumento de 175 doentes nas últimas 24 horas. O número total de pessoas que contraíram SARS-Cov-2 é, assim, de 27581.

50 casos recuperados e nova descida de doentes internados

De sublinhar ainda que os internados voltaram a baixar: são agora 797, menos 18 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 112 pacientes, valor que também regista um decréscimo face ao boletim anterior (ontem eram 120).

Foram registadas, este domingo, mais 50 recuperações. Há, agora, 2549 pessoas consideradas curadas desde o início do surto em Portugal.

No que toca às regiões, o Norte permanece como o mais afetado pelo vírus: são 648 mortes e 15952 doentes. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 243 vítimas mortais e 7242 infetados e o Centro com 216 mortes e 3581 pessoas com o novo coronavírus.

No Algarve, registam-se 13 mortes (mesmo número de ontem) e 346 infetados (mais um). No Alentejo não houve qualquer alteração face ao boletim de sábado: uma vítima mortal e 235 infetados.