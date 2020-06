Oito dos nove óbitos foram na região de Lisboa. Há mais 382 infetados com covid-19

JN Hoje às 18:19, atualizado às 18:32 Facebook

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais nove mortes e 382 infetados com covid-19. O número de internados voltou a descer. E há menos um paciente nos Cuidados Intensivos.

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, que chegou, este sábado, com atraso, devido a questões técnicas, morreram em Portugal nove pessoas com covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de vítimas mortais de 1465 para 1474.

No mesmo período de tempo, foram registados mais 382 casos positivos da doença, num ligeiro aumento de infetados face a sexta-feira (tinham sido mais 377). Há assim, 34351 casos de infeção por SARS-CoV-2 desde o início do surto.

Mais 281 casos recuperados

O número de recuperados é, agora, de 20807, o que representa um aumento de 281 face aos números avançado no boletim anterior. De acordo com a DGS, há 414 pessoas internadas, menos sete do que ontem. Em Unidade de Cuidados Intensivos está menos um paciente: são, agora, 57.

Oito mortes em Lisboa e Vale do Tejo e uma no Norte

Das nove vítimas mortais contabilizadas nas últimas 24 horas, só uma foi registada na região Norte (que soma, no total, 804 óbitos). As restantes foram em Lisboa e Vale do Tejo (onde já morreram 395 pessoas).

A taxa de letalidade do vírus é, assim, de 4,3%, subindo para 17,4% em pacientes com mais de 70 anos.