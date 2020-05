Mais nove mortos e 98 infetados com covid-19 em Portugal

JN Hoje às 13:08 Facebook

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 98 casos de infeção com o novo coronavírus e nove óbitos. No total, o país tem, até ao momento, 1144 vítimas mortais relacionadas com a doença e 27679 infetados. Há 2549 casos recuperados.

A subida do número de óbitos corresponde a um aumento de 0,9% e valor da subida do número de casos é de 0,35%, no momento em que entramos na segunda semana de desconfinamento no país.

O país tem 805 casos a necessitar de internamento, 112 deles em unidades de cuidados intensivos. 2642 pessoas aguardam o resultados dos testes e mais de 28 mil pessoas estão sob vigilância da autoridades de saúde.

O Norte do país ultrapassou a barreira dos 16 mil casos confirmados, atingindo a valor de 651 óbitos relacionados com covid-19, segundo revela o balanço diário da Direção Geral da Saúde. Na região Centro, há 3545 casos de infeção e 216 óbitos. Lisboa e Vale do Tejo tem mais de 7300 casos e 248 mortes.

Lisboa é o concelho com mais casos registados, com um total de 1737 infetados.