Mais oito mortes e 623 casos de covid-19 em Portugal

Há mais 623 novos casos e oito novas mortes por covid-19 em Portugal. Ao todo, contam-se 69200 infetados e 1920 vítimas mortais, desde março.

O número de novos infetados, que no sábado foi de 849 (o quinto dia com mais infeções desde o início da pandemia), baixou no domingo para 552, e subiu, nas últimas 24 horas, para 623, revela o boletim diário da Direção-Geral da Saúde.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou 439 casos no domingo, enquanto a região Norte aumentou 113 casos. No que concerne aos óbitos por região, quatro foram na região Norte, três em Lisboa e Vale do Tejo e um na região Centro.

O nosso país tem agora 518 pessoas internadas devido à covid-19, um aumento de sete casos, 61 deles em cuidados intensivos, menos dois que no sábado.