Este sábado, há mais oito óbitos de covid-19 e 342 novos casos confirmados em Portugal. Os doentes recuperados são mais 305.

No total, Portugal regista 1654 mortos associados ao novo coronavírus e 46221 infetados confirmados, segundo o boletim divulgado este sábado pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Até agora, já recuperaram da doença 30655 pessoas.

Do total de 342 novos casos, 259 são na região de Lisboa e Vale do Tejo. Todas as oito novas mortes são registadas também nessa região.