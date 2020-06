Mais pequenos recebem viseiras do movimento "Todos Por quem Cuida"

JN Hoje às 14:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O movimento "Todos Por Quem Cuida" assinalou o Dia da Criança com a entrega de material de proteção aos mais pequenos, para alertar para a importância de retomar a nova normalidade, em segurança.

A iniciativa da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Farmacêuticos, com o apoio da APIFARMA e de várias instituições nacionais, que conta com o apoio do "Jornal de Notícias" nasceu para proteger todos os que estão na linha da frente do combate à pandemia.

Para assinalar o Dia da Criança, que este ano se vive "num contexto particularmente diferente do que qualquer sociedade poderia imaginar" e que tem um impacto grande na vida dos mais pequenos, o projeto enviou uma mensagem positiva para esta nova fase de desconfinamento.

A entrega simbólica das viseiras aconteceu no polo do Hospital Pediátrico do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, na presença do presidente do conselho de administração dos CHUC, Fernando Regateiro, e da Liga dos Pequeninos desta unidade pediátrica.

"A entrega das viseiras aos mais pequenos pretende ser um sinal de que há esperança e de que há um caminho que nos vai voltar a unir a todos, ainda que com precauções a que não estávamos acostumados", sintetiza o bastonário da Ordem dos Médicos.

"Nesta pandemia temos falado muito de heróis. Estas crianças são também elas verdadeiros heróis, que deixaram os seus amigos e as suas escolas para passar a viver dentro de quatro paredes e a ter um contacto com o mundo mediado pelas novas tecnologias, sempre que tal foi possível e com tudo o que de bom e de mau isso nos trouxe", acrescentou Miguel Guimarães.

O movimento "Todos Por Quem Cuida" nasceu de um repto da sociedade civil, com o principal objetivo de levar material de proteção às unidades de saúde, como também a todos os que têm estado na linha da frente de combate à pandemia, como bombeiros, forças de segurança ou cuidadores.

Os contributos podem realizar-se através de Transferência Bancária para a Conta Solidária "Todos Por Quem Cuida", que tem os seguintes dados:

Conta CGD número 0646 017662 930

IBAN PT50 0035 0646 00017662 930 21

NIB 0035 0646 00017662 930 21

Os donativos em espécie e os pedidos de apoio podem ser comunicados à Comissão de Acompanhamento através dos endereços de correio eletrónico todosporquemcuida@ordemdosmedicos.pt e todosporquemcuida@ordemfarmaceuticos.pt.