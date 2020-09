Mais quatro mortes e 425 casos de covid-19 em Portugal

Rita Salcedas Hoje às 14:02, atualizado às 15:02 Facebook

Portugal registou, nas últimas 24 horas, quatro mortes e 425 novos casos de infeção por covid-19. Ao todo, contam-se 65.021 infetados e 1875 óbitos. Há agora 44.362 recuperados.

O número de novos infetados, que no domingo foi de 673 e na segunda-feira de 613, diminuiu hoje para 425, revela o boletim diário da Direção-Geral da Saúde. Trata-se do aumento diário mais baixo desde 8 de setembro. A região de Lisboa e Vale do Tejo mantém a maioria do total de casos (227 de um total de 33.297), seguindo-se o Norte (mais 117 de 23.528). No Centro, há mais 51 infetados (em 5330), no Alentejo mais 14 (em 1175) e no Algarve mais 15 (1259). O arquipélago dos Açores regista mais um caso, de um total de 240. E a Madeira mantém o número de ontem (192).

Há ainda mais 244 doentes ativos face a segunda-feira, existindo, no total, 18.784. Por outro lado, o número de doentes recuperados aumentou em 177, para um total de 44.362.

De acordo com o boletim, morreram em Portugal quatro pessoas desde ontem, elevando para 1875 o número total de mortes por covid-19. As vítimas, duas registadas no Norte, uma em Lisboa e Vale do Tejo e outra no Algarve, são três homens e uma mulher com 80 anos ou mais. Já no balanço anterior, as quatro vítimas mortais faziam parte dessa faixa etária.

Quanto aos internamentos, há registo de mais uma pessoa internada (são agora 478) e de menos duas internadas em Unidades de Cuidados Intensivos (59 no total).