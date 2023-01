Mais queixas de violência contra profissionais de saúde

Registados em média quatro casos por dia em 2022 na plataforma Notifica. Governo fala num aumento de denúncias, após uma quebra em 2020 e 2021.

Mais de 1600 casos de violência contra profissionais de saúde foram registados na plataforma Notifica, ao longo do ano passado. Trata-se de um aumento do número de denúncias, após uma quebra de notificações em 2020 e 2021. Feitas as contas, em média, foram reportados 136 casos por mês. Mais de quatro por dia. Os dados, cedidos ao JN pelo Ministério da Saúde, mostram que a maioria das situações se refere à zona Norte e à região de Lisboa e Vale do Tejo. São as áreas do país "com maior número de utentes e atividade no Serviço Nacional de Saúde" (SNS), diz a tutela. Médicos, enfermeiros e assistentes técnicos são os principais grupos profissionais com mais reportes. Cerca de 10% dos registos foram referentes a violência física.

Os casos de violência na saúde levaram, em 2021, o Ministério Público a instaurar 101 inquéritos. Os números de 2022 ainda não estão consolidados. Ainda assim, segundo a Procuradoria-Geral da República, os dados provisórios preliminares apontam para cerca de sete dezenas de inquéritos.