Mais recuperados do que novos casos de covid em dia com 28 mortos

Sandra Alves Hoje às 14:09, atualizado às 14:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Em 24 horas, morreram 28 doentes com covid-19 e foram confirmadas 13.158 novas infeções pelo vírus SARS CoV-2. Recuperaram da doença mais 14.500 pessoas e há menos 117 internados nos hospitais.

Portugal regista um total de 20.922 óbitos associados à covid-19 e 3.219.439 casos de infeção desde o início da pandemia no país, em março de 2020, segundo o boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Direção-Geral da Saúde.

Esta quarta-feira, há a lamentar 28 vítimas mortais, 11 das quais reportadas na região Centro, nove em Lisboa e Vale do Tejo, seis no Norte do país, uma no Alentejo e outra no Algarve. Em relação à idade, morreram 21 pessoas com 80 ou mais anos (15 mulheres e seis homens), três homens entre os 70 e 79 anos, três doentes sexagenários (duas mulheres e um homem) e um homem na faixa etária dos 50 aos 59 anos.

Dos 13.158 novos casos diários confirmados, 4745 foram notificados em Lisboa e Vale do Tejo, 2747 no Norte, 2647 no Centro, 917 no Algarve, 859 no Alentejo, 799 nos Açores e 444 na Madeira.

Destaque para os 14.500 doentes que conseguiram recuperar da infeção, elevando o total para 2.732.009, e da diminuição dos casos ativos - são agora 466.508, menos 1370 em 24 horas - e dos contactos em vigilância - são 459.334, menos 15.570.

Nos hospitais há 1646 doentes com covid-19 internados, o que representa uma diminuição de 117 em relação a terça-feira. Em cuidados intensivos há 101 infetados em estado grave, ou seja, menos dez em comparação com a véspera.

PUB

Em dia de atualização da matriz de risco, a incidência nacional por cem mil habitantes nos últimos 14 dias desceu para 2533,7 (2934 na segunda-feira) e o risco de transmissibilidade Rt aumentou para 0,72 (0,71 na atualização anterior).