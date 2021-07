Mais recuperados do que infetados em dia com quatro mortes

Rita Salcedas Hoje às 14:02, atualizado às 14:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal regista, esta terça-feira, 2706 casos e quatro mortes por covid-19. Recuperaram da doença 4451 pessoas. O número de internados aumentou ligeiramente, mas há menos doentes em cuidados intensivos.

Depois um fim de semana que registou novos máximos de casos em vários meses e de uma segunda-feira com habitual decréscimo do número de contágios (embora com um pequeno aumento face à segunda anterior), o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta terça-feira apresenta 2706 novos infetados, o que eleva para 935 246 o total de casos confirmados desde março de 2020. Por outro lado, o número de recuperados mais do que triplicou em relação a ontem (mais 4451 pessoas em 867 540), havendo atualmente 50 487 doentes ativos (menos 1749 do que no anterior relatório). E quase 81 mil pessoas estão em vigilância pelas autoridades de saúde.

O número de casos hoje reportados reflete um aumento face a ontem, quando houve 1855 casos, mas é sabido que é comum o registo das infeções diminuir às segundas-feiras, como resultado da diminuição do número de testes de diagnóstico realizados. Comparando com a última terça-feira, quando foram contabilizados 2650 casos, regista-se também um ligeiro aumento.

Lisboa com 44% dos casos

Invertendo o cenário de domingo e segunda-feira, dias em que o Norte foi a região a somar mais novos casos, Lisboa e Vale do Tejo volta hoje a contabilizar a maioria dos contágios (1196, 44%), seguindo-se o Norte, com 953, e o Centro, com 219. No Algarve, há 199 novos infetados e no Alentejo 77. Madeira e Açores têm 39 e 23, respetivamente.

Em relação a ontem, a pandemia matou mais quatro pessoas em Portugal (duas em Lisboa e Vale do Tejo, uma no Norte e uma no Algarve), elevando para 17 219 o número total de óbitos. No que diz respeito a internamentos, há mais três doentes do que no balanço anterior, quando 46 pessoas deram entrada nos hospitais, estando hoje, ao todo, 854 pessoas a receber acompanhamento hospitalar, 177 das quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), menos quatro do que ontem.