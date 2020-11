Mais restrições na calha para Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras

Joana Amorim Hoje às 12:39 Facebook

Situação concelhia em análise amanhã em Conselho de Ministros. Ministra da Saúde admite "medidas mais incisivas"

A situação epidemiológica do país, concretamente concelhia, volta amanhã à mesa do Conselho de Ministros. Com a ministra da Saúde, Marta Temido, a admitir "medidas mais incisivas" nos concelhos de Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras, com elevada incidência de novos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes.

Em entrevista esta manhã ao programa "Política com Palavra - especial OE2021", do Partido Socialista, a governante admitiu essa possibilidade: "Nos três concelhos mais complexos [Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras] podemos ter que tomar medidas mais incivisas". Uma coisa é certa, garantiu Temido, as medidas em vigor naqueles municípios irão manter-se.

Questionada sobre o impacto dos confinamentos parciais naqueles três concelhos, adiantou haver "alguma evidência de melhoria, mas é pouca". Tanto mais que, frisou a ministra da Saúde, "quanto mais alta a incidência, mais difícil é quebrá-la". Recorde-se que Paços de Ferreira e Lousada contam com mais de três mil casos por 100 mil habitantes: 3698 e 3362, respetivamente. Felgueiras está nos 1719.

Em cima da mesa está a adoção de medidas diferenciadas ao nível concelhio consoante a incidência de novas infeções. Numa lógica de três patamares: entre 240 a 480 novos casos a 14 dias por 100 mil habitantes, entre 480 e 960 e acima de 960 novas infeções. "A situação do país é complexa e grave. Os patamares são seguidos internacionalmente. Estamos a ouvir todos os peritos para tomar as medidas o mais proporcionais possíveis", explicou Marta Temido Frisando que o Governo "tudo fará para não tomar a medida" de novo confinamento geral. Isto porque, disse, "em termos sociais, económicos e psicológicos, o país não pode voltar a ter uma solução com essa radicalidade".