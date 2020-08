Mais seis mortes e 131 novos casos de covid-19 em Portugal

Portugal regista este domingo mais seis óbitos por covid-19 e 131 novos casos de infeção. Conseguiram recuperar da doença mais 147 pessoas.

A Direção-Geral da Saúde contabiliza um total de 1756 mortes associadas à covid-19, desde o início da pandemia, em março, e 52.668 casos confirmados de infeção. Até agora conseguiram recuperar da doença 38.511 pessoas.

Das seis vítimas mortais do boletim deste sábado, quatro pertencem à região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), uma ao Norte e uma ao Algarve. São cinco homens (dois na casa dos 70 anos e três com 80 ou mais) e uma octogenária.

O Norte continua a ser a região com mais óbitos (832), seguido de Lisboa (617), Centro (253), Alentejo (22), Algarve (17) e Açores (15).

Dos 131 novos casos detetados nas últimas 24 horas, 69 são na região de Lisboa (27.110), sendo que o Norte soma 48 casos (19.049), o Centro um (4514), o Alentejo dois (764), o Algarve três (929), os Açores sete (179) e a Madeira um (123).

Mais nove pacientes internados

Há 366 doentes com covid-19 hospitalizados (mais nove do que no sábado) e 33 (mesmo valor do boletim anterior) estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

Aguardam resultado laboratorial 1458 pessoas e as autoridades de saúde têm 37.496 contactos sob vigilância.