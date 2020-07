Mais seis mortes e 291 infetados em Portugal, 78% na região de Lisboa

Rita Salcedas Hoje às 13:34, atualizado às 14:13 Facebook

Portugal registou, este domingo, mais seis mortes e 291 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, 78% dos quais em Lisboa e Vale do Tejo. No total, há 1660 óbitos e 46.512 infetados. Há mais 252 recuperados. A DGS não atualiza os dados por concelhos há uma semana.

Número de casos (a vermelho) e óbitos (a preto) no país

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, morreram em Portugal seis pessoas desde sábado, dia em que o balanço tinha dado conta de oito óbitos, elevando para 1660 o número total de mortes por covid-19. Cinco das mortes foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo (total de 540) e uma no Norte (822). As vítimas são duas mulheres (uma sexagenária e uma septuagenária) e quatro homens (um septuagenário e três com 80 anos ou mais). Reguengos de Monsaraz, onde houve um surto recentemente, regista o terceiro dia consecutivo sem vítimas mortais.

Nas últimas 24 horas, foram registados mais 291 casos de infeção, havendo agora 46.512 infetados desde março. Dos novos contágios, 226 registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo (que soma um total de 22.611 infetados), o que equivale a cerca de 77% do total. O Norte soma hoje mais 41 casos, registando, no total, 18.109 infetados. O Centro tem mais 12 (4255), o Alentejo mais dois (572) e o Algarve mais nove (704). A Madeira tem mais dois casos (de um total de 97) e os Açores, que ontem registavam 153, apresentam agora 152 - terá havido um engano no boletim de ontem ou no de hoje que o JN está a tentar esclarecer.

Não há dados atualizados por concelho há uma semana

Quanto à caracterização demográfica dos casos confirmados, desde o domingo passado (5 de julho) que os relatório não incluem "a atualização da imputação de casos aos concelhos", encontrando-se a DGS a "realizar a verificação de todos os dados com as autoridades locais e regionais, que ficará concluída durante os próximos dias".

Há, em todo o país, 462 pessoas a receber tratamento hospitalar (mais três do que as que havia ontem), 64 das quais em unidades de cuidados intensivos (menos quatro). Há, por outro lado, 30.907 casos recuperados, mais 252 do que ontem.