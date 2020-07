Mais seis mortos e 232 casos de covid-19 em Portugal

Sandra Alves Hoje às 13:06, atualizado às 14:16 Facebook

Portugal regista, esta segunda-feira, mais seis mortos associados à covid-19 e 232 novos casos de infeção, 195 dos quais na região de Lisboa e Vale do Tejo. Há mais 149 doentes recuperados.

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza 1620 óbitos de covid-19 e 44129 casos de infeção, segundo o boletim diário divulgado pela Direção-Geral da Saúde. Os doentes recuperados são agora 29166 no total.

Dos 232 novos casos de infeção confirmados nas últimas 24 horas, 195 são na região de Lisboa e Vale do Tejo, o que representa 84,1% do total de novos casos. "Há uma estabilidade com ligeira tendência decrescente", afirmou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, em conferência de imprensa. "É um sinal de esperança".

O boletim volta a referir que há 200 casos ainda por incluir no total na Região de Lisboa e Vale do Tejo, referentes a testes realizados por um laboratório privado que em três dias da semana passada não os registou no sistema para o efeito, estando a sua distribuição ainda a ser analisada pelas autoridades de saúde.

Depois de Lisboa e Vale do Tejo ( 20722 casos) surge a Região Norte (17766 casos), a Região Centro (4195), o Algarve (663) e o Alentejo (539). Os Açores têm 151 infetados e a Madeira 93.

Os seis novos óbitos registados no boletim desta segunda-feira são um homem na faixa etária dos 50-59 anos; dois homens entre os 60-69 anos e outros dois homens e uma mulher com mais de 80 anos. Ocorrem na região do Norte (um), de Lisboa e Vale do Tejo (três) e no Alentejo (dois).

Há 513 doentes internados (mais nove) e 74 em cuidados intensivos (mais um). As autoridades de saúde têm sob vigilância 31485 pessoas.

Tosse (37%) e febre (28%) são os principais sintomas dos doentes infetados, seguindo-se as dores musculares (21%) e cefaleia (20%).