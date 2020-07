Mais seis mortos e 233 novos infetados com covid-19 em Portugal

JN Hoje às 15:48 Facebook

Portugal registou mais seis óbitos e 233 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Desde março, há registo de 1668 mortos e um total de 47051 casos confirmados de infeção com o novo coronavírus.

Segundo o boletim diário de atualização dos dados da pandemia em Portugal, mais 485 pessoas recuperaram da infeção com o novo coronavírus. Há registo de mais cinco internados com covid-19, num total de 472, sendo que mais seis necessitaram de entrar em unidades de cuidados intensivos (total de 69 pessoas).

Os seis óbitos registados no documento divulgado esta terça-feira pela DGS ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, que regista também a maior parte dos novos casos de infeção: 143 do total de 233 novos registos, correspondendo a 61,4% do total diário. Todas as regiões de saúde de Portugal continental viram o número de infetados aumentar.

Analisando os valores concelho a concelho, tabela que não era atualizada há vários dias, é possível perceber alterações substanciais de valores: Lisboa passou de 3645 para 4084, Sintra de 2850 para 3219 Cascais de 1061 para 1212, Loures de 1910 para 2088, Amadora de 1780 para 1989, Vila Nova de Gaia de 1678 para 1756.