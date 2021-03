Mais seis mortos e 309 casos de covid-19

Sandra Alves Hoje às 14:07, atualizado às 14:57 Facebook

Esta segunda-feira há mais seis óbitos por covid-19 e 309 casos positivos. Região de Lisboa com mais mortes e novas infeções. Hospitalizações baixaram. R(t) aumentou.

Portugal regista atualmente 16.843 vítimas mortais associadas à covid-19 de um total de 820.716 casos confirmados de infeção pelo coronavírus SARS CoV-2 desde o início da pandemia no país, em março de 2020.

Em 24 horas foram reportadas seis vítimas mortais - cinco na região de Lisboa e Vale do Tejo e outra no Alentejo - e 309 infeções - 139 em Lisboa e Vale do Tejo, 93 no Norte, 25 na zona Centro, 19 no Algarve, 16 no Alentejo, nove nos Açores e oito na Madeira.

Estes valores representam uma diminuição face aos dez óbitos e 365 casos referidos no boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde no domingo.

Os doentes que não recuperaram da covid-19 são dois homens entre os 70-79 anos e quatro com 80 ou mais anos (um homem e três mulheres).

Também se verifica uma diminuição dos doentes com covid-19 internados: são menos dez para um total de 623 hospitalizações e 136 estão em cuidados intensivos (menos seis).

Por outro lado, há mais 458 recuperados, num total de 775.849, e mais 23 contactos sob vigilância das autoridades de saúde, que acompanham agora 15.625 pessoas que estão em isolamento ou quarentena profilática. E há menos 155 casos ativos, ou seja, 28.024.

Na atualização da matriz de risco, a DGS indica que Portugal tem 70 casos de infeção por cem mil habitantes, indicador que desce para 63,3 casos em território continental - valores de 75,7 e 66,8, respetivamente, na passada sexta-feira.

Quanto ao R(t) - risco de transmissibilidade - é de 0,94 a nível nacional e 0,93 no continente - face aos 0,93 e 0,92, respetivamente, registados na sexta-feira.

Na listagem de concelhos e respetiva incidência a 14 dias (entre 10 de março e 23 de março) há oito concelhos acima dos 240 casos por cem mil habitantes face à população estimada: Machico (601), Alcoutim (417), Ribeira Brava (386), Odemira (336), Marinha Grande (293), Rio Maior (280), Belmonte (270) e Figueiró dos Vinhos (269).