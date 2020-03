Mais três casos positivos de Covid-19. São já 35 em Portugal

Augusto Correia Hoje às 16:36 Facebook

Há mais três casos positivos de coronavírus em Portugal, o que eleva par 35 o número de pessoas infetadas com o Covid-19 em Portugal.

Estes três últimos casos estão internados no Hospital de Pedro Hispano, em Matosinhos, avançou a RTP3.

O JN contactou a assessoria do Pedro Hispano que não confirmou esta informação e remeteu esclarecimentos para a Direção-Geral de Saúde.

No entanto, uma fonte hospitalar confirmou ao JN que, esta segunda-feira ao fim da manhã, havia pelo menos um caso confirmado no Pedro Hispano, que estaria ligado ao escritor chileno Luis Sepúlveda, que esteve na Póvoa de Varzim entre 18 e 23 de fevereiro, tendo sido internado no regresso a Espanha, onde está radicado, seis dias depois de chegar, sendo confirmado como o primeiro caso de Covid-19 nas Astúrias.

Segundo a mesma fonte, além desse homem estariam em quarentena um auxiliar e um enfermeiro. A assessoria do hospital Pedro Hispano disse não ter conhecimento desta situação.

Um vídeo a circular nas redes sociais mostra um homem que diz estar internado no Pedro Hispano, depois de acusar positivo a Covid-19. Diz que está assintomático e passa uma mensagem de tranquilidade à população.

A confirmarem-se estes três novos infetados, sobem para 35 os casos confirmados de Covid-19 em Portugal. Segundo o comunicado revelado no domingo à noite, havia 31 casos confirmados pela DGS, mas esta segunda-feira foi revelado que uma professora do Algarve, mãe de uma adolescente internada em Lisboa com Covid-19, também tinha dado positivo, elevando para 32 os casos esta manhã.

Somando os três casos aos mencionados pela RTP, e ainda à espera de confirmação oficial da DGS, serão já 35 as pessoas doentes com o vírus.

A confirmarem-se estes três casos, sobe para 26 o número de doentes com coronavírus no Norte de Portugal. Há um no centro, seis em Lisboa e dois no Algarve, o da jovem de 16 anos e da mãe.

Estão atualmente identificadas quatro cadeias de transmissão e há casos importados de Itália (5) e de Espanha (1).

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou cerca de 3800 mortos entre mais de 109 mil pessoas infetadas numa centena de países e territórios. Das pessoas infetadas, cerca de 60 mil já recuperaram.