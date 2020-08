Mais três mortes e 213 casos de covid-19 em Portugal

Rita Salcedas Hoje às 14:17, atualizado às 14:27 Facebook

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais três mortes e 213 novos casos de covid-19. Há mais 275 recuperados. No total, 1743 pessoas morreram e 52061 ficaram infetadas.

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, morreram três pessoas desde terça-feira, dia em que o balanço tinha dado conta de um óbito, elevando o número total de mortes para 1743. As vítimas, duas registadas no Norte e uma em Lisboa e Vale do Tejo, são três homens, com idades entre os 50 e os 59 anos, os 70 e os 79 e mais de 80.

Nas últimas 24 horas, foram registados mais 213 casos de infeção (ontem foram 167 e anteontem 112), havendo agora 52.061 infetados. Dos novos contágios, 147 registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo (que soma um total de 26.573 infetados), o que equivale a 69% do total, longe dos mais de 90% que a região chegou a representar diariamente no início do verão.

O Norte soma hoje mais 37 casos (de um total de 18.891), a região Centro tem mais 16 casos (4494), o Alentejo mais nove (762) e o Algarve mais três (905). A Madeira têm mais um caso (119) e os Açores continuam com 170.

Há, em todo o país, 369 pessoas a receber tratamento hospitalar (menos 15 do que ontem), 42 das quais em unidades de cuidados intensivos (mais um). Há, por outro lado, 37.840 casos recuperados, mais 275 do que ontem. Contas feitas, ainda há 12.478 doentes ativos.