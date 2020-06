Mais três mortes e 346 novos casos de covid-19 em Portugal: 300 em Lisboa e Vale do Tejo

JN Hoje às 14:23, atualizado às 14:35 Facebook

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais três mortes e 346 novos casos de covid-19. Ao todo, contam-se 37036 infetados e 1520 óbitos desde o início da pandemia.

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), morreram três pessoas em Portugal nas últimas 24 horas, num ligeiro decréscimo face ao aumento registado este domingo (dia em que se contabilizaram cinco óbitos).

Além disso, há mais 346 novos casos de infeção (ontem tinham sido 227). No total, desde março, são 37036 as pessoas infetadas com o novo coronavírus.

Duas vítimas mortais são de Lisboa e Vale do Tejo (427 óbitos) e a terceira é da região Norte (que soma 812 mortes).

300 dos 346 novos casos são em Lisboa e Vale do Tejo

De referir ainda que, dos 346 novos casos de covid-19, 300 registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo, 19 no Norte, 18 no Centro, cinco no Alentejo e quatro no Algarve.

Mais 12 doentes internados e 183 recuperados

Há, em todo o país, 431 pessoas a receber tratamento hospitalar (mais 12 do que ontem), sendo que o número de pacientes em unidades de cuidados intensivos permaneceu o mesmo: 73. Há ainda 22852 casos recuperados, mais 183 face ao boletim anterior.