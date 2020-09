Mais três mortes e 388 novos infetados em Portugal

Tiago Rodrigues Hoje às 14:04 Facebook

Três pessoas morreram de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de vítimas mortais para 1846. Foram registados mais 388 casos, a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Mais três pessoas morreram nas últimas 24 horas vítimas de covid-19. Segundo os números oficiais, divulgados esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde, a pandemia causou 1846 mortos em Portugal, desde 2 de março, quando foi notificado o primeiro caso.

Boletim epidemiológico desta terça-feira Foto: DGS

Com mais 388 infeções registadas, o total de casos de covid-19 ascende agora a 60895, dos quais estão 15903 ainda ativos, mais 255 do que os registados na segunda-feira.

O boletim assinala também a recuperação de 130 pessoas nas últimas 24 horas, com o total de recuperados a ultrapassar a ascender agora a 43146.

As vítimas mortais são dois homens, um na casa dos 70-79 anos e outro com mais de 80 anos, e uma mulher, também com mais de 80 anos. Duas das vítimas residiam no Norte (851 óbitos no total) e uma na Região de Lisboa e Vale do Tejo (687 mortes).

Lisboa e Vale do Tejo regista 225 (58%) do total de 388 novos casos no país, contando com 31273 infetados desde o início da pandemia. O Norte tem 119 (30,7%) novos doentes nas últimas 24 horas (22049 no total).

A Região Centro acumulou mais 26 casos (7%), para um total de 5004, mantendo-se com 254 óbitos registados.

No Alentejo foram assinaladas mais 11 (3%) infeções (998 no total), sem mudanças nos registos fatais, que são 22. Na região do Algarve, são agora 1171 os casos confirmados (mais três, 0,8%), mantendo-se as mesmas 17 vítimas mortais.

Os Açores sinalizaram mais três casos (0,8%) positivos, com o total a ascender a 227 desde o início da pandemia. O número de vítimas mortais, 15, não sofre alterações há meses.

Na Madeira foi contabilizada mais uma infeção (0,3%), para uma total de 173, sem registo de vítimas mortais na "pérola do Atlântico" desde o início da pandemia.