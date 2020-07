Mais três mortos e 339 infetados com covid, 81% na Região de Lisboa

JN/Agências Hoje às 13:46 Facebook

Portugal registou mais três mortos por covid-19, nas últimas 24 horas. Foram registados mais 333 casos de infeção, 81% dos quais em Lisboa.

Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, revelado esta quinta-feira, foram registados mais três óbitos nas últimas 24 horas em Portugal, elevando o total de vítimas mortais da covid-19 para 1679.

Com mais 339 casos confirmados, subiu para 47765 o número total de infetados contabilizados desde a descoberta do surto em território nacional, a 2 de março.

As três vítimas mortais foram registadas na Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT). Dois homens, um com mais de 80 anos e outro com mais de 70, e uma mulher, na faixa etária mais elevada.

Com 274 dos 339 positivos confirmados, a RLVT acumulou 81% dos casos assinalados nas últimas 24 horas, somando, agora, 23570 casos. A Região Norte acumulou mais 38 infetados, para um toal de 18253, enquantro a Região Centro chegou aos 4330, ao acumular mais 11 positivos.

O Alentejo, com nove casos (605 no total), e o Algarve, com sete (757 desde 2 de março), completam a soma dos novos infetados registados pela DGS, até à meia-noite de quarta-feira. Os números, revelados esta tarde, não identificam novos casos nos Açores, que se mantém com 151 infetados e 15 mortos, e na Madeira, que não regista vítimas mortais em 99 casos confirmados.

Há menos duas pessoas hospitalizadas, com o total a descer de 478 para 476, mas há mais quatro doentes nas Unidades de Cuidados Intensivos, sendo, agora, 72, quando, na quarta-feira, eram 68.

Por faixas etárias, o maior número de óbitos concentra-se nas pessoas com mais de 80 anos (1.124, mais dois, hoje), seguidas das que tinham entre 70 e 79 anos (325, mais um), entre 60 e 69 anos (150) e entre 50 e 59 anos (55). Há 20 mortos registados entre os 40 e 49 anos, três entre os 30 e 39 e dois entre os 20 e 29 anos de idade.

Em termos de infetados, a maioria encontra-se na faixa etária entre 40 e 49 anos (7896), depois entre 30 e 39 anos (7767), 50 a 59 anos (7315), 20 e 29 anos (7214) e mais de 80 anos (5643).

As autoridades de saúde têm sob vigilância 34989 contactos de pessoas infetadas - menos 418 do que na quarta-feira - e 1542 casos aguardam resultado laboratorial.

O número de doentes dados como recuperados aumentou para 32476 (mais 560).

Em relação à informação sobre os casos por concelho, a DGS diz que se refere ao total de notificações médicas no sistema SINAVE, não incluindo notificações laboratoriais. Como tal, pode não corresponder à totalidade dos casos por concelho.

A DGS informa ainda a caracterização demográfica apenas será atualizada às segundas-feiras, pelo que os três concelhos com mais casos confirmados continuam a ser Lisboa (4084), Sintra (3219) e Loures (2088).