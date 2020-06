Mais um óbito e 377 infetados por covid-19 em Portugal

JN/Agências Hoje às 13:17 Facebook

Nas últimas 24 horas, Portugal registou uma morte e 377 novos casos de infeção por covid-19, a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo. Ao todo, contam-se 38.841 infetados e 1528 óbitos desde o início da pandemia.

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, morreu uma pessoa infetada com covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, elevando o total de mortes para 1258. O óbito ocorreu no Norte do país.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu os 16.537 casos confirmados, mais 282 do que na sexta-feira.

Os mesmos internados e mais três infetados em UCI

Do total de pessoas infetadas em Portugal, 422 estão internadas (o mesmo número de ontem). Há 70 doentes em unidades de cuidados intensivos, mais três do que no dia anterior.

Na distribuição dos casos infetados por concelhos, Lisboa é o que regista o maior número de casos (3.096), seguido por Sintra (2.227), Vila Nova de Gaia (1.611), Loures (1.604), Amadora (1.405), Porto (1.363), Matosinhos (1.279) e Braga (1.238).

A região Norte continua a registar o maior número de infeções (17.242) e de mortes (814).

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista 16.537 infeções e 435 mortos, a região Centro 247 óbitos e 3.966 caso confirmados, o Algarve 15 óbitos e 499 pessoas infetadas e o Alentejo dois mortos e 363 pessoas com covid-19.

Os Açores permanecem sem alterações no número de pessoas infetadas, com 143 casos e no número de mortes, 15, o mesmo se passando na Madeira, sem casos de óbitos e com 91 pessoas infetadas.

Segundo o boletim da DGS, do total de mortes registadas até hoje, 768 são mulheres e 760 homens.

Por faixa etária, o maior número de mortes regista-se entre as pessoas com 80 ou mais anos (1.027), seguida pela faixa entre os 70 e os 79 anos (294). Entre a população com idades compreendidas entre os 60 e 69 anos há 138 mortes.

Os dados da DGS registam ainda 49 mortes na faixa etária entre os 50 e os 59 anos, 17 entre os 40 e os 49 anos, uma entre os 30 e os 39 anos e duas na faixa etária dos 20 aos 29 anos.

A informação divulgada pela DGS indica que, do total de casos de infeção, 21.848 são mulheres e 16.993 homens.

A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 40 aos 49 anos (6.509), seguida da faixa entre os 50 e os 59 anos (6.239) e das pessoas com idades compreendidas entre os 30 e os 39 anos (6.113).