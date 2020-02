Mais uma baixa no CDS. Luís Gagliardini Graça demite-se de comissão política

Hoje às 16:12 Facebook

O vogal da Comissão Política do CDS-PP Luís Gagliardini Graça demitiu-se esta quarta-feira do cargo, em solidariedade com o ex-dirigente Abel Matos Santos, que deixou a direção na terça-feira depois de terem sido noticiadas declarações polémicas.

Através de uma publicação na sua página da rede social 'facebook', Luís Gagliardini Graça anunciou a sua demissão, mostrando-se "absolutamente solidário nas alegrias" como "nos momentos menos felizes".

"Obviamente que me demito por não pactuar com uma campanha indecente contra a dignidade e o caráter de um homem que muito respeito, um dos poucos homens livres deste país", escreveu o democrata-cristão num curto texto publicado na terça-feira à noite.

O centrista, que integrava a Tendência Esperança em Movimento (TEM), da qual Abel Matos Santos foi porta-voz, concluiu a publicação desejando "a maior fortuna ao presidente Francisco Rodrigues dos Santos, a bem de Portugal".

Além de Gagliardini Graça, também o militante Pedro Formosinho Sánchez se desfiliou do CDS por discordar do afastamento de Abel Matos Santos.

De acordo com a TSF, o militante Pedro Formosinho Sánchez dirigiu uma carta ao líder do CDS, onde justifica que se desfiliou "depois dos últimos acontecimentos no partido e da demissão do dr. Abel Matos Santos, no rescaldo de uma campanha no mínimo miserável contra um homem bom, lutador de causas nobres, patriota e estrénuo defensor do CDS e dos seus valores fundacionais".

A carta deixava ainda um aviso ao novo líder centrista: "o alvo deste ataque és tu e é a tua cabeça que eles vão pedir a seguir".

O ex-porta-voz da TEM formalizou na terça-feira, junto da direção, a sua demissão de vogal da comissão executiva do CDS-PP, ao fim de pouco mais de uma semana no cargo.

Abel Matos Santos entrou na corrida à sucessão da ex-presidente do partido, Assunção Cristas, mas não chegou a levar a sua moção a votos, tendo desistido a favor do atual presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos.

O psicólogo clínico integrou as listas apresentadas pelo atual líder, tendo sido eleito em congresso vogal da comissão executiva.