Mais vales para livros escolares disponíveis a partir de terça-feira

A plataforma Mega deverá começar a disponibilizar, a partir de amanhã, terça-feira, os vales para a aquisição de manuais escolares gratuitos para mais seis anos de ensino. Desde o dia 2 que estão a ser distribuídos os "vouchers" para os estudantes do 1.º Ciclo, 8.º e 11.º anos.

"Os vales para aquisição de manuais escolares gratuitos começam a ser disponibilizados na plataforma Mega, a partir de 2 de agosto, para os alunos do 1.º Ciclo, 8.º ano e 11.º ano. Para os alunos dos 5.º, 6.º, 7.º, 9.º, 10.º e 12.º anos e de outras ofertas formativas a emissão de vales tem início a 9 de agosto", tinha anunciado a Tutela, que ainda não dispõe, porém, de elementos que permitam averiguar quantos "vouchers" foram emitidos desde a semana passada.

Sistema criado em 2016

A disponibilização de manuais escolares abrange apenas os alunos do ensino público ou de estabelecimentos do ensino particular com contrato de associação.