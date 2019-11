Major-general afastado do cargo na Madeira diz ser alvo de "profunda injustiça"

Hoje às 16:43 Facebook

O major-general Cardoso Perestrelo, exonerado de funções por permitir que um civil disparasse uma salva de canhão num torneio de golfe, apresentou esta quinta-feira cumprimentos de despedida ao Representante da República e, em comunicado, afirmou-se alvo de "profunda injustiça".

À saída do Palácio de São Lourenço, residência do Representante da República no Funchal, Carlos Perestrelo escusou-se a fazer declarações, remetendo para o comunicado distribuído aos órgãos de comunicação social.

No comunicado de imprensa, o major-general Carlos Perestrelo classifica de "estranhas" as razões que o levaram a "uma exoneração imediata de funções", realçando que deixa a Madeira com um "sentimento de profunda injustiça".

"Estou de cabeça erguida e com convicção que cumpri a minha missão na Madeira e Porto Santo", refere, destacando que "em nenhum momento" praticou "qualquer ato que não estivesse previamente autorizado".

"Dia 4 de novembro de 2019, deixei formalmente e definitivamente o serviço ativo no Exército e nas Forças Armadas", revela no comunicado, explicando que "o motivo está associado ao imperativo legal" por ter atingido seis anos no posto de "major-general".

Por isso, considera "estranhas" as razões que o levaram a "uma exoneração imediata" de funções, em 24 de outubro de 2019, recordando que exerceu as funções de Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira, de junho de 2017 a outubro de 2019.

No comunicado, o major-general argumenta que a notícia que espoletou a sua exoneração de funções foi tornada pública a 23 de outubro de 2019, "e estava relacionada com um evento que se tinha realizado há cerca de um ano (6 de outubro de 2018)".

Explica que o evento, que era da responsabilidade do Exército Português e foi designado por "5º Torneio de Golfe da Zona Militar da Madeira", "estava devidamente autorizado e calendarizado no "Programa Dom Afonso Henriques", que visa promover e desenvolver atividades de natureza cultural, recreativa e desportiva" e, nesse âmbito, estava inserido "numa parceria entre o Clube de Golfe do Exército (CGEx) e o Clube de Golfe do Santo da Serra (CGSS)".

Segundo o major-general, estiveram presentes no evento desportivo cerca de 100 jogadores, onde cerca de 20 eram militares e alguns deles vindos do continente.

"Toda esta realidade de factos levaram-me a um sentimento de profunda injustiça, nomeadamente pelo apoio permanente que sempre senti da minha hierarquia militar e que me deu o alento para a realização, durante o meu mandato, de inúmeras iniciativas inéditas para prestígio da instituição militar nesta região insular e que levou a resultados excecionais com uma melhoria muito significativa ao nível de voluntários para servir o Exército, na Região Autónoma da Madeira", acrescenta.

O general afirma-se de "cabeça erguida" e com a "convicção" de que cumpriu a missão na Madeira e Porto Santo, manifestando-se "orgulhoso pela solidariedade largamente demonstrada pelos militares e civis" com quem serviu, e pelas "inúmeras mensagens recebidas de muitos amigos do continente e dos arquipélagos e de diversos representantes de vários quadrantes políticos, onde se destacou o imediato comunicado de apoio e o público louvor do Governo Regional da Madeira".

A Câmara Municipal de Machico aprovou um voto de louvor a Carlos Perestrelo na semana passada.