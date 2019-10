Major-general envolvido em disparos de canhão é afastado do comando na Madeira

Hoje às 13:08 Facebook

O major-general Carlos Perestrelo, envolvido nos disparos de canhão por civis num torneio de golfe, foi afastado do Comando Operacional da Madeira. Durante o evento, civis foram convidados a disparar salvas.

O "Diário de Notícias da Madeira" avança que o Carlos Perestrelo vai ser substituído do cargo no Comando Operacional da Madeira, após um processo de averiguações por parte do Exército. O porta-voz do Estado Maior General das Forças Armadas confirmou esta quinta-feira que o major-general será afastado das suas funções.

Em causa estão os disparos de canhão feitos por civis na cerimónia de abertura de um torneio de golfe no Santo da Serra, na Madeira. O Estado Maior General das Forças Armadas confirmou ao jornal madeirense que o uso de materiais militares em eventos do género não era do seu conhecimento.