Mamadou Ba deixa Bloco de Esquerda em "profunda divergência"

O antigo assessor do Bloco de Esquerda Mamadou Ba anunciou, esta segunda-feira, que abandona o partido do qual é membro desde a fundação, por se encontrar em "profunda divergência" com o rumo tomado.

"A minha desvinculação resulta de uma profunda divergência, pois o que renego não é o projeto que deu origem ao Bloco, mas no que o partido se tornou ao longo do tempo", escreveu o ativista anti-racismo, que em janeiro esteve envolvido numa polémica, por ter escrito "bosta da bófia", no rescaldo dos desacatos no Bairro da Jamaica, no Seixal.

"Continuarei empenhado na luta política a partir da mobilização social e da militância anti-racista", explica.