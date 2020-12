Manifestante em greve de fome perde a consciência

Rui Pedro Pereira Hoje às 13:50, atualizado às 13:53 Facebook

Depois de Ljubomir Stanisic ter sido ontem assistido pelo INEM, outro dos manifestantes do "Movimento a Pão e Agua" desfaleceu e teve de ser assistido, esta quinta-feira.

Passavam poucos minutos das 13.30 horas quando um dos manifestantes em greve de fome em frente à Assembleia da República se sentiu indisposto. Ljubomir Stanisic, o rosto mais visível dos manifestantes, puxou de imediato um colchão e, com a ajuda dos outros empresários em protesto contra o Governo, deitaram o homem. Os colegas ainda colocaram um toldo à volta do colega em dificuldades e o conhecido chefe não escondeu o nervosismo e, durante vários minutos, andou às voltas com a mão na cabeça.

Por coincidência, na altura, passava em frente ao Parlamento uma ambulância que de imediatamente parou e prestou os primeiros socorros - o caso acabou por ser insólito porque os dois elementos socorristas foram advertidos pela Polícia devido ao mau estacionamento. O homem, na casa dos 25 anos, acabou por ser levado para o hospital por uma ambulância do INEM.

Este é o sétimo dia de greve de fome dos profissionais da restauração e diversão noturna que, à hora de almoço, conseguiram dialogar com um membro da Assembleia da República. Paulo Tavares, do gabinete de Eduardo Ferro Rodrigues, recebeu cerca de 7000 mil assinaturas.