Manifesto anti-estagnação propõe estimular PIB para subir salários

O ex-ministro Luís Filipe Pereira apresentou esta segunda-feira, em Lisboa, o "Manifesto Cívico Contra o Atraso Económico e Social do País", do qual é o primeiro subscritor, na companhia do também ex-governante Luís Mira Amaral e de figuras como José Ribeiro e Castro e Henrique Neto. O documento realça que o país tem tido um crescimento económico "quase estagnado" desde 1995 e defende que só mudando isso será possível aumentar rendimentos e reduzir a pobreza.

"A base de partida para este movimento foi a constatação de que a situação económica e social do país é bastante penalizadora, sobretudo, das camadas mais desfavorecidas", afirmou Luís Filipe Pereira.

O antigo ministro da Saúde de Durão Barroso e Santana Lopes esclareceu que o manifesto não quer substituir-se aos partidos nem "apontar um modelo" a seguir, mas sim ajudar o "grande público" a "tomar consciência" das razões de um atraso socio-económico que, no seu entender, "não é uma inevitabilidade".